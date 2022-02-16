Депутаты Заксобрания хотят запретить продажу энергетиков детям

Уполномоченный по правам ребенка Юлия Раснянская обратилась к депутатам Законодательного Собрания с просьбой ограничить продажу энергетиков детям. Педиатры говорят, что излишние дозы кофеина у ребенка способны спровоцировать тахикардию, аритмию, повышение давления, бессонницу, нервные срывы, обмороки. Между тем именно подростки – основная «целевая аудитория» «энергетиков». Купить их может хоть детсадовец.

Во-первых, нужно определить возрастной порог: несовершеннолетним не следует продавать потенциально опасный продукт. Во-вторых, определить места, где можно и где нельзя торговать «энергетиками». Очевидно, что тонизирующим напиткам не место вблизи школ, спортивных и медицинских учреждений и т.п.

Если закон будет принят, необходимо будет ввести санкции за нарушения. А значит, определить органы и должностные лица, уполномоченные составлять протоколы и рассматривать дела. Нагрузка эта ляжет на плечи муниципалов. Часть из них уже поддержала инициативу.