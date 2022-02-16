Во Владимирской области на одного безработного приходится в среднем 3,5 вакансии

В 2022 году в центры занятости населения области обратилось свыше 5 тысяч соискателей, а общее количество вакансий превысило 18 тысяч.

46 процентов вакантных должностей заявлено от работодателей обрабатывающей промышленности. Нехватку персонала также испытывают оптово-розничная торговля, здравоохранение и образование.

«На областном рынке труда наблюдается устойчивый рост рекрутинговой активности работодателей и отмечается востребованность новых продуктов и услуг, среди которых ведущую роль занимает наша программа сервисного подхода кадрового обеспечения работодателей. Она включает различные сервисы и мероприятия для привлечения соискателей. Этот проект был одобрен Федеральным центром компетенций в сфере занятости и в прошлом году одержал победу в конкурсе среди служб занятости Центрального федерального округа», – сообщил директор Департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев.