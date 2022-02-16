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Происшествия16 февраля 2022 8:08

Жительницу Владимира мошенники обманули на продаже волос

Оказалось, что подозреваемая действовала, находясь в Саратовской области
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сотрудники уголовного розыска раскрыли интернет-мошенничество, совершенное в отношении жительницы Владимира.

В полицию женщина обратилась еще в октябре минувшего года. По ее словам, в одной из соцсетей она нашла объявление о продаже волос, перевела продавцу 16 тысяч рублей на банковскую карту в счет предоплаты, но с тех пор «продавец» перестал отвечать.

Полицейские в ходе технических мероприятий установили, что к мошенничеству может быть причастна 33-летняя жительница Саратовской области. При помощи местных коллег владимирские полицейские задержали женщину.

Она созналась в том, что на самом деле ничего продавать не планировала, а объявление разместила только с целью получить деньги. В настоящее время она уже вернула всю сумму потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», расследование уголовного дела продолжается.