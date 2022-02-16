Во Владимире хотят реконструировать стадион "Юность" и хоккейный корт "Харламовец"

Сегодня на комитете по образованию, физкультуре и спорту народных избранников попросили согласовать выделение более 5 миллионов на разработку проектно-сметной документации по двум объектам: стадиона "Юность" во Фрунзенском районе и хоккейного корта "Харламовец" на улице Белоконской.

Как пояснила и.о. начальника городского управления по физкультуре и спорту Елена Корнева, два объекта находятся в удручающем состоянии, однако пользуются популярностью у жителей областного центра, поэтому их решено реконструировать.

На проектно-сметную документацию стадиона "Юность" необходимо 4 миллиона рублей. Планируется, что на обновленном стадионе появится многофункциональное футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, двухэтажное здание, тренажерная площадка, беговые дорожки, хоккейный корт с искусственным льдом.

Что касается реконструкции хоккейного корта "Харламовец", то на проект нужно чуть больше 1 миллиона рублей. Планируется, что появится искусственный лед, трибуны и навес.

Народные избранники поддержали предложение управления по физкультуре и спорта.