Владимирское УФСБ задержало парня, призывавшего к терроризму

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудники ведомства вычислили и задержали 22-летнего выходца одной из Центрально-Азиатиских республик, который оказался причастен к публичным призывам к терроризму. На днях Западный окружной военный суд вынес ему обвинительный приговор.

Как установлено судом, молодой человек разделял радикальную религиозную идеологию и отождествлял себя с членами международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). На своей странице в известной соцсети парень выставлял соответствующие материалы, а также вынашивал планы отправиться в Афганистан и примкнуть там к террористам.

В июне на молодого человека было возбуждено уголовное дело. С учетом всех обстоятельств, суд признал его виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, и приговорил к 2 годам колонии общего режима. Также ему запрещено в течение двух лет заниматься администрированием интернет-сайтов.

Приговор вступил в законную силу.