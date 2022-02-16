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Здоровье16 февраля 2022 6:48

Во Владимирской области 16 февраля коронавирус диагностирован у 2367 человек

Больше всего заболевших во Владимире
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 16 февраля лабораторно подтверждено 2367 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

687 заболевших во Владимире, 546 - в Ковровском, 297- в Александровском, 203 - в Муромском, 199 - в Киржачском, 107- в Юрьев-Польском, 75 - в Суздальском, 62 - в Гусь-Хрустальном, 39 - в Петушинском, 33 - в Кольчугинском, 29 - в Вязниковском, 28 - в Камешковском, 26 - в Гороховецком, 18 - в Радужном,13 - в Судогодском, 3 - в Собинском, по 1 - в Меленковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 116 972 случая заболевания (31666 сл. в г. Владимире, 12517 сл. в Муромском, 13351 сл. в Ковровском, 4844 сл. в Петушинском, 5813 сл. в Кольчугинском, 7218 сл. в Александровском, 4966 сл. в Юрьев-Польском, 10816 сл. в Гусь-Хрустальном, 1334 сл. в Судогодском, 2885 сл. в Собинском, 1005 сл. в г. Радужный, 4021 сл. в Киржачском, 2347 сл. в Камешковском, 2137 сл. в Гороховецком, 2181 сл. в Меленковском, 4170 сл. в Вязниковском, 4054 сл. в Суздальском, 1647 сл. в Селивановском).