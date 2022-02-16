Почти 103 тысячи жителей Владимирской области прошли ревакцинацию

Первый этап вакцинации прошли 631464 жителя региона, второй – 607164. При этом почти 103 тысячи человек прошли ревакцинацию.

«Призываю жителей области своевременно ревакцинироваться от COVID-19! Это необходимо делать через полгода после полного курса вакцинации. Для повторной прививки можно использовать любые вакцины, зарегистрированные в России. Тем, кто уже переболел коронавирусом, рекомендую вакцинироваться спустя 6 месяцев после выздоровления или даже раньше. От активности участия жителей области в прививочной кампании напрямую зависит, насколько быстро сформируется и сохранится коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции», – отметил и.о. директора департамента здравоохранения Артём Осипов.

В нашем регионе сделать прививку от новой коронавирусной инфекции и ревакцинироваться можно в торговых центрах, мобильных прививочных пунктах и поликлиниках. Запись доступна на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по номеру 122. Глава медицинского ведомства Артём Осипов рекомендует прививаться в пунктах вакцинации в общественных местах, где меньше риск столкнуться с носителем инфекции.