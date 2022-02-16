До конца года в Коврове достроят ФОК

Во Владимирской области в 2022 году продолжится строительство лыжероллерной трассы в Александровском районе, закончится возведение физкультурно-спортивного комплекса в Коврове, появится конькобежная дорожка с искусственным льдом в Муроме, пройдёт реконструкция стадионов в Александровском и Селивановском районах.

На завершение строительства ФОКа в Коврове и реконструкцию стадиона «Олимп» в Селивановском районе регион получит из федерального бюджета более 225 млн рублей.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в Коврове будет включать все необходимое для занятий такими видами спорта как борьба, спортивная гимнастика, фехтование. Подразумевается строительство гостиницы для организации тренировочных сборов. Там же откроется база проката лыж. В Селивановском районе появится целый комплекс спортивных сооружений, в который войдут поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, трибуны, хоккейную площадку с искусственным льдом и спорткомплекс с тренажёрным залом», − сообщил директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач.

Ещё 100 млн рублей из федерального бюджета Владимирская область получит на развитие современной спортивной инфраструктуры шаговой доступности в городах и сельской местности