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Общество16 февраля 2022 5:02

Во Владимирской области текущий ремонт ожидает 34 железнодорожных переезда

В планах железнодорожников привести их в порядок в течение 2022 года
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», ни одного капитального ремонта на переездах во Владимирской области на текущий год не планируется, зато текущие работы проведут на нескольких десятках таких объектов.

Так, на 213 километре перегона Болдино-Ундол произведут замену устройств заграждения переезда, а на 167 и 170 километрах перегона Ундол – Колокша заменят настилы через ремонтируемый путь. Также настил поменяют на 270 километре перегона Ковров – Сарыево.

Кроме того, еще на 30 железнодорожных переездах региона будет проведен ямочный ремонт дорожного покрытия.