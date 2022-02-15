В Вязниках рабочий фермы получил срок за попытку убийства тракториста

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Вязниковский городской суд признал виновным в покушении на убийство 38-летнего иностранца, находящегося на территории России нелегально.

Как установлено судом, иностранец работал на одной из ферм Вязниковского района, и там один из работников систематически подвергал его критике за плохую работу по уходу за животными.

Затаив на коллегу обиду, мужчина решил ему отомстить, и днем 31 октября 2020 года взял в руки деревянную палку, вооружился ножом и отправился в поле, где его обидчик как раз работал на тракторе.

Увидев приближающегося иностранца, работник вышел из трактора ему навстречу, но получил не менее 10 ударов палкой и не менее шести ножевых ранений. К счастью, вовремя подоспевшие работники фермы вмешались и, тем самым, спасли мужчине жизнь.

Сам подсудимый вину полностью признал. С учетом всех обстоятельств, суд приговорил его к 6 годам колонии строгого режима.