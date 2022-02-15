В Собинке глава психоневрологического интерната присвоила 560 тысяч рублей

Как сообщает Собинский районный суд, 15 февраля был вынесен приговор в отношении бывшего директора Собинского психоневрологического интерната, которой инкриминировалось присвоение средств при проведении закупок.

Как установлено судом, руководитель учреждения систематически покупала различные товары для нужд интерната, но в бухгалтерию сдавала платежные документы на куда более крупные суммы, чем тратила. Таким образом, ущерб интернату составил 560570 рублей.

Сама экс-глава учреждения признала, что нарушала финансово-хозяйственную деятельность, но в реальности денег себе не оставляла. Тем не менее, суд пришел к выводу о ее виновности и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Также ей запретили занимать руководящие должности в государственных учреждениях соцобслуживания на срок 2 года. Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск, взыскав с осужденной в пользу интерната 560750 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.