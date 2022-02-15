Владимирские прокуроры подали за год более 3500 исковых заявлений

Как сообщает прокуратура Владимирской области, более 3500 исков, включая административные, было подано на общую сумму в 248 миллионов рублей.

Чаще всего иски подавались для защиты прав граждан на охрану здоровья, в части лекарственного обеспечения и оказания качественной и доступной медицинской помощи.

Еще одна часть исковых заявлений связана с экономикой, например, с вопросами о государственной и муниципальной собственности или с вопросами землепользования.

Немало обращений в суды было по поводу реализации нацпроектов. Всего таковых исков было подано 113, в том числе они касались строительства фельдшерско-акушерских пунктов.

Еще 26 исковых заявлений поступили в суды от прокуроров по поводу возмещения государству вреда от совершенных преступлений на общую сумму в 166 миллионов рублей.