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Общество15 февраля 2022 12:52

Владимирские прокуроры подали за год более 3500 исковых заявлений

Таковы итоги работы надзорного ведомства за 2021 год
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, более 3500 исков, включая административные, было подано на общую сумму в 248 миллионов рублей.

Чаще всего иски подавались для защиты прав граждан на охрану здоровья, в части лекарственного обеспечения и оказания качественной и доступной медицинской помощи.

Еще одна часть исковых заявлений связана с экономикой, например, с вопросами о государственной и муниципальной собственности или с вопросами землепользования.

Немало обращений в суды было по поводу реализации нацпроектов. Всего таковых исков было подано 113, в том числе они касались строительства фельдшерско-акушерских пунктов.

Еще 26 исковых заявлений поступили в суды от прокуроров по поводу возмещения государству вреда от совершенных преступлений на общую сумму в 166 миллионов рублей.