За сутки с улиц Владимира вывезли больше 5 тысяч кубометров снега

За прошедшие сутки в места временного складирования вывезено более 5000 кубометров снега (свыше 280 рейсов большегрузных самосвалов).

В ночь с понедельника на вторник уборку снега с улиц Владимира вели 28 единицы техники муниципального «Центра управления городскими дорогами». Снег убирали на улицах Комиссарова, Почаевской, Усти-на-Лабе, Маяковского, Воронина, Погодина, Никитской, Сурикова, Алябьева, Суздальском проспекте.

15 февраля работы по уборке снега с улиц города выполняют 42 единицы техники и 55 рабочих ручной уборки ЦУГД. Уборка снега организована на улицах 1-й Кольцевой, Дворянской, Каманина, Комиссарова, Мира, Горького, Балакирева, Полины Осипенко, Суздальской, Усти-на-Лабе, Батурина, Сунгирской, Тракторной, Гаршина, Танеева, Загородном презде, проспекте Строителей (дублер), Лыбедской магистрали, микрорайонах Юрьевец, Мостострой, Оргтруд.

Специалисты «ЦУГД» продолжают также работы по ремонту дорожных повреждений литой асфальтобетонной смесью. Сегодня эти работы ведутся на ул. Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской, Погодина, на мосту через реку Клязьма.

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).