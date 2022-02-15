Владимирцы просят благоустроить дворы и отремонтировать дороги

Депутаты горсовета утвердили наказы избирателей на комитете по жизнеобеспечению. На 2 миллиона рублей каждый из 25 народных избранников должен будет исполнить пожелания владимирцев.

Самыми популярными, как и в прошлом году, стали просьбы о благоустройстве дворов - установке детских площадок и спортивного оборудования. Также в лидерах обращения по ремонту тех или иных дорог.

Некоторые депутаты помогут детским садам и школам. В частности, Галина Локостова выделит деньги на ремонт крыши над помещением овощехранилища детского сада №95. Лариса Пышонина поможет с ремонтом спортивного зала школы № 36 и "ДДюТ". Сергей Киселев выделит средства на ремонт здания спортивного блока школы № 45 в микрорайоне Энергетик. Николай Питиримов обещает установить забор у детского сада №104 в микрорайоне Заклязьменский.

Депутат Артур Закарян благоустроит сквер на улице Труда. Светлана Мангушева сделает лестницу в микрорайоне 8-ЮЗ возле дома №5 по Нижней Дуброве. А депутат Евгений Станчев обещает благоустроить площадку для выгула собак на улице Луначарского.