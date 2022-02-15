В Собинке начнут строить взрослую поликлинику и станцию скорой помощи

В этом году в Собинке начинается строительство современной комфортной поликлиники на 650 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи.

Как отметила главный врач Собинской районной больницы Светлана Муравьева, земельный участок под строительство поликлиники выделен, проектно-сметная документация разработана, а необходимые средства из федерального и регионального бюджетов выделены. Новое здание поликлиники будет построено в центральной части города, недалеко от стадиона «Труд».

Кроме того, в этом году в районной больнице начнется капитальный ремонт стационара. В нем расположены терапевтическое, кардиологическое, неврологическое, гинекологическое отделения, а также отделения анестезиологии-реанимации, хирургии и функциональной диагностики. Ремонтные работы будут проводиться поэтапно, без закрытия стационара. Помимо стационара районной больницы будет капитально отремонтирован ФАП в селе Кишлеево Собинского района.

Больничный стационар получит передвижной цифровой рентген-аппарат, аппараты ИВЛ, наркозный аппарат и универсальный операционный стол с электрогидравлическим приводом.

Амбулаторно-поликлиническая служба районной больницы получит 9 легковых автомобилей для оказания медицинской помощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарств.