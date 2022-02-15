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Происшествия15 февраля 2022 11:16

За год во Владимирской области выросло число убийств

Показатель стал больше на 18,6 процентов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Владимирстат опубликовал статистику правонарушений за прошлый год. Картина удручающая. По данным регионального УМВД, в регионе зарегистрировано 83 убийства, 197 случаев причинения тяжкого вреда здоровью и 536 случаев угрозы убийством.

Число убийств за год увеличилось на 18,6 процента. В полтора раза выросло число изнасилований (19), на 10 процентов − количество краж (6861 случай), на 7,8 процентов− мошенничеств, на 22 процента − вымогательств.

Растет число преступлений, связанных с наркотиками. В прошлом году рост по сравнению с 2019 м составлял 17,6 процентов, в 2021 м - 6,8 процентов. Всего таких преступлений выявили 1380.

На 30 процентов меньше стало краж из квартир, на 2,5 процента уменьшилось число разбойных нападений.

Что касается раскрываемости преступлений, то оно составляет всего 36,8 процента.