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Происшествия15 февраля 2022 10:46

В Собинском районе на трассе М-7 открыто движение после ДТП с грузовиком

Авария случилась утром 15 февраля в Лакинске
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», по состоянию на 12.10 полностью восстановлено движение автомобилей после аварии, случившейся на 152 километре федеральной трассы М-7 «Волга».

По предварительным данным, водитель тягача с полуприцепом не справился с управлением, врезался в разделительное ограждение и заблокировал проезд. Кроме того, из машины произошел разлив топлива.

В результате скопилась серьезная пробка, движение на Москву оказалось полностью перекрыто. Прибывшие на место дорожники и экстренные службы убрали поврежденный большегруз с проезжей части, так что в настоящее время движение открыто.

Что касается ликвидации последствий ДТП, то оно еще продолжается.