В Собинском районе на трассе М-7 открыто движение после ДТП с грузовиком

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», по состоянию на 12.10 полностью восстановлено движение автомобилей после аварии, случившейся на 152 километре федеральной трассы М-7 «Волга».

По предварительным данным, водитель тягача с полуприцепом не справился с управлением, врезался в разделительное ограждение и заблокировал проезд. Кроме того, из машины произошел разлив топлива.

В результате скопилась серьезная пробка, движение на Москву оказалось полностью перекрыто. Прибывшие на место дорожники и экстренные службы убрали поврежденный большегруз с проезжей части, так что в настоящее время движение открыто.

Что касается ликвидации последствий ДТП, то оно еще продолжается.