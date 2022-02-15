Владимирские общественники предложили наказывать за застрявшие «скорые»

В поле зрения Владимирского отделения Общероссийского народного фронта попала ситуация с каретами скорой медицинской помощи, спешащими на вызов или везущими больного, и застрявшими в снегу.

Таких случаев за последнее время было несколько. Так, «скорая» застряла в селе Горицы Суздальского района, где ее более часа вытаскивали местные жители. А ночью 11 февраля машины с красным крестом застряли в поселке Красное Эхо и в Струнино. Причем машина из Красного Эха везла пациента. Похожий инцидент случился и 14 февраля в Собинке, где машина «скорой» также везла пациента. В последнем случае на помощь врачам пришли пожарные.

- В этой связи стоит рассмотреть возможность установление ответственности для органов власти и организаций, бездействие которых приводит к блокировке работы скорой медицинской помощи из-за неочищенных дорог, - сообщили в областном штабе ОНФ.

Правда, пока никаких конкретных механизмов не предложено. Жителям лишь предлагается сообщать общественникам обо всех подобных ситуациях, чтобы вместе с местными властями «выстроить работу с местными властями по расчистке дорог».