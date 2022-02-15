Житель Коврова украл 29 тысяч рублей из незапертого автомобиля

9 февраля в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 68-летний житель деревни Чудиново. Мужчина сообщил о хищении более 29 тысяч рублей из салона его автомобиля.

На место происшествия прибыли полицейские, которые установили, что злоумышленник проник в салон машины через незапертую дверь, когда хозяин отвлекся и отошел от автомобиля.

Как сообщают в областном УМВД, эксперт-криминалист изъял комплекс следов, результаты анализа которого позволили предположить причастность к хищению мужчины, привлекавшего к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего жителя Коврова.

Подозреваемый во всем признался, пояснив, что часть денег потратил на личные нужды. Оставшаяся сумма изъята в ходе следственных действий.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Подозреваемого заключили под стражу.