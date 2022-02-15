Во Владимирской области занято 82 процента ковидных коек

15 февраля во Владимирской области лабораторно подтверждено 2076 новых случаев заболевания COVID-19. Всего во Владимирской области зарегистрировано 114605 случаев заболевания.

В больницах региона действуют 2094 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 82 процента из них занято (1718), свободны 376 коек. За сутки госпитализировали 282 человек.

87126 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 389 человек. За период наблюдения в области отмечено 3169 летальных случаев (+3 за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Добровольцы региона активизировали акцию социальной взаимопомощи «Мы вместе». Номер «горячей линии», по которой можно обратиться к волонтёрам: 8 (800) 200-34-11.

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 631464 жителя региона, второй – 607164.