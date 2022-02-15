Отдел полиции Коврова эвакуировали в рамках учебной тревоги

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по легенде, в кабинете на втором этаже здания полиции Коврова возник пожар, в результате которого всем сотрудникам удалось эвакуироваться, но один оказался отрезан от выхода едким дымом.

Также, согласно легенде, полицейские сами сперва пытались тушить пожар, но результата это не дало. Вскоре к месту условного ЧП прибыли пожарные и приступили к тушению и спасению оказавшегося заблокированным человека.

Уже через несколько минут условный пожар был ликвидирован, а пострадавший обнаружен и выведен на свежий воздух. Таким образом, учения завершились успешно.

Одной из целью тренировки было изучение подразделениями МЧС здания полиции, а также проверка наличия и исправности средств пожаротушения и эвакуационных выходов.