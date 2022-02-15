В Юрьев-Польском местного жителя обокрали через мобильное приложение

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Юрьев-Польского района завершили расследование кражи с банковского счета. Потерпевшим по делу проходит местный житель, который обратился в полицию после того, как не досчитался 23 тысяч рублей.

В ходе работы сотрудники уголовного розыска выяснили, что доступ к счету мог получить молодой человек, сожительствующий с падчерицей потерпевшего. После того, как 26-летнего парня задержали, тот сознался, что установил на своей телефон мобильное приложение, в которое ввел данные карты родственника. Сами данные он ранее нашел случайно.

После этого молодому человеку ничего не стоило перевести деньги на собственный счет и потратить их на собственные цели.

В ходе следствия парень полностью возместил ущерб. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Юрьев-Польский районный суд, куда оно было направлено с утвержденным обвинительным заключением.