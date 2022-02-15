В Судогодском районе возле школы обнаружены дефекты дорожного полотна

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки дорожного ведомства ГУП «ДСУ-3» в области безопасности дорожного движения, был совершен выезд в село Мошок, через которое проходит автодорога «Владимир — Муром — Арзамас».

Неподалеку от трассы находится Мошокская средняя школа, и на этом участке автодороги проверяющие обнаружили ряд нарушений.

В частности, дорожное полотно имело дефект в виде колеи глубиной более 8 сантиметров, также отсутствовали элементы пешеходного ограждения и дорожный знак «Препятствие». Кроме прочего, стояка крепления дорожных знаков «Дети» и «Зона действия» оказалась погнута.

В 10-дневный срок все эти нарушения не устранили, так что руководителю ГУП «ДСУ-3» было направлено представление. По итогам его рассмотрения одного из ответственных работников предприятия наказали в дисциплинарном порядке, а нарушения устранили.