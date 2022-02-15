Во Владимире начнут проектировать освещение для лыжероллерной трассы

Уже несколько лет говорят о необходимости строительства лыжероллерной трассы на территории парка "Дружба", сейчас детям просто негде тренироваться. Длина трассы составит 7,8 километра.

Однако начать решили не с самой трассы, а с разработки документации по ее освещению. Для этого необходимо организовать общественные обсуждения, которые пройдут в течение 35 календарных дней со дня оповещения об их начале.

Экспозиция документации проводится в управлении архитектуры и строительства администрации города Владимира по адресу: Октябрьский проспект, д.47, 5 этаж, кабинет № 528. Осмотреть ее можно будет, начиная с 22 февраля.

Режим работы экспозиции: вторник и четверг, 8.30 — 12.00, 12.30 — 17.00

Прием посетителей ведется по предварительной записи по телефону 53-60-81, при себе иметь маску, перчатки.