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Общество15 февраля 2022 7:48

В детских садах Владимира появились дополнительные группы для детей до 3 лет

В областном центре сокращают очередь для дошколят
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимире продолжается создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до 3-х лет.

На днях в дошкольном образовательном учреждении №104 открылась перепрофилированная группа для детей от 1,5 до 2 лет на 20 мест. В помещении группы проведен качественный ремонт, закуплены новая мебель и игрушки, - сообщают в городской администрации.

Также в этом году новые места для детей до трех лет созданы в ДОУ №82 (23 дополнительных места). В ближайшее время группа на 20 мест будет организована в ДОУ № 105.