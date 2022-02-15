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Общество15 февраля 2022 7:44

Ковровчанин не получал лекарства для лечения сахарного диабета

Пришлось вмешаться прокуратуре
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Согласно врачебному заключению Ковровской многопрофильной больницы №1 местному жителю необходимо принимать препарат «Дулаглутид» для лечения сахарного диабета. Ему должны были выдать лекарство бесплатно, однако департамент здравоохранения этого не сделал. Пришлось покупать за свои деньги.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями о взыскании в пользу инвалида с департамента здравоохранения Владимирской области денежных средств в счет возмещения расходов на приобретение лекарства. Иск прокурора удовлетворен, судебное решение в законную силу не вступило.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки пациент обеспечен необходимым лекарственным препаратом на будущие периоды лечения.