Во Владимире сотрудник предприятия украл деньги из рабочего сейфа

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце минувшего года в полицию поступило сообщение из местного предприятия, сотрудники которого рассказали, что кто-то вскрыл сейф организации и украл оттуда более 30 тысяч рублей.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа опросила очевидцев происшествия и просмотрела записи с камер видеонаблюдения. Через некоторое время сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Ленинскому району установили подозреваемого в краже, которым оказался 39-летний местный житель, сотрудник пострадавшей организации.

По версии следствия, мужчина пришел в выходной день на работу, взломал сейф и достал оттуда 30800 рублей, после чего спокойно удалился. Деньги он потратил на свои нужды.

Дома у подозреваемого во время обыска обнаружили и изъяли одежду, в которой он, как предполагается, был во время совершения кражи. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.