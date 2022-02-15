Зубры из Муромского заказника переедут в репродукционный вольер «Мещеры»

Как сообщает национальный парк «Мещера», в ближайшие дни планируется заселение в репродукционно-демонстрационный вольер, расположенный в деревне Савинской, нескольких самок зубра с телятами из Муромского заказника.

В том числе специалисты планируют перевезти туда слепого на один глаз теленка, которого спасли сотрудники заказника.

Переезд в вольер необходим в связи с выполнением государственной программы по восстановлению зубра европейского на территории России, рост популяции которого обеспечивается на особо охраняемых природных территориях благодаря тому, что вместе оказываются особи различной генетики.

В НП «Мещера» уточняют, что в настоящее время в деревне Савинской уже живут четыре самки из Муромского заказника и самец из Нижнего Новгорода. В 2021 году у них родился теленок, который оказался более устойчивым к различным болезням, чем его родители.