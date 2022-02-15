Этнограф Алексей Блинов расскажет владимирцам о символике масленицы

24 февраля Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает владимирцев на первую в 2022 году лекцию. В этот раз гостем Музейного лектория станет этнограф Алексей Блинов, который представит увлекательную лекцию «Масленица — время карнавала».

Масленица — один из самых любимых и веселых праздников, который широко отмечается в народе. Не перечислить всех обычаев с ним связанных. В масленичных традициях всего славянского мира от Болгарии и Польши до переселенцев Сибири присутствуют ряженые.

Какую же роль в масленичных гуляньях играет обряд ряженья? Это веселье или ритуал? Как связана русская масленица с европейскими карнавалами? Для чего разрушают снежную крепость? Кто такой масленичный дед и зачем его хоронят? Какова символика масленичной куклы?

Все эти и другие вопросы будут раскрыты вместе с Алексеем Блиновым, исследователем народного маскарада.

Начало в 18 часов. Цена билета - 250 рублей.