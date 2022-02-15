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Здоровье15 февраля 2022 6:20

Во Владимирской области 15 февраля коронавирус подтвержден у 2076 человек

И это больше, чем за прошлые сутки
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 15 февраля лабораторно подтверждено 2076 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

696 заболевших во Владимире, 495 - в Муромском, 307 - в Ковровском, 138 - в Суздальском, 124 - в Александровском, 67 - в Юрьев-Польском, 59 - в Кольчугинском, 55 - в Петушинском, 41 - в Гусь-Хрустальном, 20 - в Селивановском, 18 - в Радужном, 17 - в Гороховецком, 14 - в Камешковском, 10 - в Киржачском, 9 - в Вязниковском, 4 - в Судогодском, 2 - в Собинском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 114 605 случаев заболевания (30979 сл. в г. Владимире, 12314 сл. в Муромском, 12805 сл. в Ковровском, 4805 сл. в Петушинском, 5780 сл. в Кольчугинском, 6921 сл. в Александровском, 4859 сл. в Юрьев-Польском, 10754 сл. в Гусь-Хрустальном, 1321 сл. в Судогодском, 2882 сл. в Собинском, 987 сл. в г. Радужный, 3822 сл. в Киржачском, 2319 сл. в Камешковском, 2111 сл. в Гороховецком, 2180 сл. в Меленковском, 4141 сл. в Вязниковском, 3979 сл. в Суздальском, 1646сл. в Селивановском).