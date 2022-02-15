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Происшествия15 февраля 2022 6:19

В Гусь-Хрустальном районе деревенский дом полностью сгорел во время пожара

Происшествие случилось около четырех часов дня 14 февраля в поселке Мезиновский
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.07 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящем доме в поселке Мезиновский, по адресу: улица Кирова, 10.

На место ЧП выехали восемь сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. По приезду они выяснили, что вызов был поздним, поэтому к моменту прибытия подразделений дом горел по всей площади.

В результате пожар удалось ликвидировать, общая выгоревшая площадь составила 50 квадратных метров.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.