На пост прокурора Владимирской области одобрена кандидатура Владислава Малкина

Владислав Малкин. Фото: прокуратура Орловской области

Одним из вопросов повестки дня стал вопрос о результатах рассмотрения предложенных президентом России кандидатур на должности прокуроров субъектов.

Так, сенаторы обсудили кандидатуры Максима Жука на должность главы надзорного ведомства Севастополя, Сергея Жуковскоо – на должность главы прокурора Ленинградской области и Владислава Малкина – на должность прокурора Владимирской области.

- Все предложенные кандидатуры были поддержаны, - сообщили в Совфеде по итогам заседания.

Теперь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко должна проинформировать президента России об итогах рассмотрения.

Владислав Малкин родился 15 ноября 1978 года в городе Мары Туркменской АССР, а в 2001 году окончил юридический факультет Московского нового юридического института. После этого он занимал различные должности в органах прокуратуры .Краснодарского края, где был первым заместителем краевого прокурора. В настоящее время Владислав Малкин занимает должность прокурора Орловской области, куда был назначен в 2020 году.

Владислав Малкин имеет репутацию борца с коррупцией – в Орловской области его приход на должность главы надзорного ведомства ознаменовался возбуждением целого ряда уголовных дел в отношении чиновников города и региона.