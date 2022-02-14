В Юрьев-Польском алиментщик оплатил долг ради продажи квартиры

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, судебные приставы Юрьев-Польского района смогли разыскать отца, всячески уклонявшегося от уплаты алиментов родному ребенку.

Оказалось, что после развода с женой 30-летний юрьевпольчанин должен был по решению суда выплачивать ребенку четверть своих доходов, однако мужчина предпочел скрыться от всех. Обнаружили его в итоге в Санкт-Петербурге, на тот момент он задолжал ребенку уже 230 тысяч рублей.

Судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с трехкомнатной квартирой должника, а также запретили ему выезд за пределы страны. Вскоре мужчина сам пришел к приставам с тем, чтобы те сняли ограничения с квартиры, так как он планировал ее продать.

После того, как пристав объяснил алиментщику, что это будет возможно сделать только после того, как он выплатит долг, юрьевпольчанин нашел деньги и погасил все, что задолжал сыну. Исполнительное производство было окончено.