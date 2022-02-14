Во Владимире за неделю выявлено шесть нарушений масочного режима

Как сообщает администрация города Владимира, сотрудники мэрии совместно с полицейскими с 7 по 13 февраля совершили проверку 49 предприятий торговли, работающих на территории областного центра. Проверяли, как и всегда, соблюдение «коронавирусных» ограничений.

В результате в шести случаях были выявлены нарушения масочного режима, однако протокол об административном правонарушении составили только в одном случае. С остальными нарушителями, а также сотрудниками магазинов и других торговых точек, проводились профилактические беседы.

Всего с начала года городские власти и полицейские проверили уже 296 торговых точек, причем в 38 случаях обнаружили нарушения. Подобные рейды во Владимире будут продолжены.