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Общество14 февраля 2022 14:10

Во Владимире за неделю выявлено шесть нарушений масочного режима

Таковы результаты рейдов, проведенных за минувшие семь суток
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация города Владимира, сотрудники мэрии совместно с полицейскими с 7 по 13 февраля совершили проверку 49 предприятий торговли, работающих на территории областного центра. Проверяли, как и всегда, соблюдение «коронавирусных» ограничений.

В результате в шести случаях были выявлены нарушения масочного режима, однако протокол об административном правонарушении составили только в одном случае. С остальными нарушителями, а также сотрудниками магазинов и других торговых точек, проводились профилактические беседы.

Всего с начала года городские власти и полицейские проверили уже 296 торговых точек, причем в 38 случаях обнаружили нарушения. Подобные рейды во Владимире будут продолжены.