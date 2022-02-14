В Муроме откроется выставка "Река-море"

17 февраля в Выставочном центре Муромского историко-художественного музея откроется передвижная выставка «Река - море», объединившая художников Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Рязани и Берлина. Участники выставки – известные художники, произведения которых находятся в собраниях художественных музеев России и за рубежом. В экспозиции будет представлено около 150 работ 30 художников.

Все работы на выставке в Муроме объединяет одна тема – стихия воды. В произведениях, которые увидят жители Мурома, используются современные живописные приемы игры цвета, формы, линий и даже света. В экспозиции представлена живопись на холсте, дереве и металле, оригинальная и печатная графика, скульптура и мозаика.

Выставка будет работать до 14 марта.