Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 февраля 2022 12:49

Во Владимире чиновник мэрии осужден за гибель ребенка на водоеме

Трагический инцидент случился на водоеме Семязино летом 2021 года
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес приговор начальнику муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты города Владимира».

Руководителя структурного подразделения горадминистрации обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности гибель человека.

Как установлено судом, руководитель управления гражданской защиты в силу своих обязанностей отвечает, кроме прочего, за обеспечение безопасности людей на водных объектах областного центра. При этом с 1 по 18 июня 2021 года на Верхнем семязинском пруду пост спасателей чиновник не организовал, в результате чего 18 июня на водоеме произошла трагедия — утонул подросток 2008 года во время купания с друзьями.

Сам руководитель свою вину полностью признал, его защитник просил суд освободить его от уголовной ответственности и назначить судебный штраф, однако гособвинитель настаивал на уголовном наказании.

В результате суд признал чиновника виновным и вынес обвинительный приговор, назначив ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.