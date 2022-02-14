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Происшествия14 февраля 2022 12:35

В Петушинском районе большегруз сбил переходившего улицу пешехода

ДТП произошло днем 12 февраля в Покрове
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 15.10 водитель большегруза «Скания», мужчина 1958 года рождения, при движении по улице Герасимова в районе дома №24 «а» сбил мужчину 1978 года рождения, переходившего дорогу в неустановленном месте.

К счастью, удар оказался не сильным — пешеход пострадал, но госпитализация ему не потребовалась. После оказания медицинской помощи врачи отпустили пострадавшего на домашнее лечение.

В настоящее время по данному факту в Госавтоинспекции проводится проверка.