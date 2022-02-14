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Общество14 февраля 2022 11:47

Во Влаимире начали строить гипермаркет "Леруа Мерлен"

Подъехать к нему можно будет со стороны "Глобуса"
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимире началась подготовка к возведению крупного гипермаркета по продаже товаров для дома и ремонта "Леруа Мерлен".

Сейчас завозят технику, строительные вагончики, начались земляные работы, скоро появится ограждение и информационный щит, где будут указаны сроки строительства.

Напомним, что о строительстве гипермаркета говорили несколько лет, но все упиралось в инфраструктуру. Наконец, в прошлом году Андрей Шохин объявил о строительстве "Леруа Мерлен". Новый гипермаркет будет пользоваться готовой инфраструктурой "Глобуса". Оборудованы заезды на федеральной трассе со стороны Суздаля и Нижнего Новгорода.

На сегодняшний день в России работает порядка 60 магазинов. Владимирцы за товарами ездили в Нижний Новгород и Москву.