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Общество14 февраля 2022 11:39

Под Суздалем в фермерском хозяйстве обнаружены ветеринарные нарушения

Они вскрылись в ходе проверки, проведенной Владимирской природоохранной прокуратурой
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки местного крестьянско-фермерского хозяйства, занимающегося разведением крупного рогатого скота, было установлено, что в хозяйстве отсутствует ограждение, в связи с чем на территорию могут проникнуть дикие животные.

Также въезд на территорию не имеет дезинфекционного барьера, а обработка и хранение молока производится в помещении для содержания животных, а не отдельно.

Также оказалось, что на корма и их добавки отсутствуют документы, а навоз не обеззараживается.

Более того, на ферме не оказалось емкости для накопления биологических отходов — их просто скармливают собакам.

В связи с обнаруженными нарушениями на предпринимателя были возбуждены дела об административных правонарушениях в области ветеринарно-санитарных правил. Также хозяевам фермерского хозяйства внесено представление. В настоящее время оно находится на рассмотрении.