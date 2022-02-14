В Гусь-Хрустальном два брата совершили серию ограблений в супермаркетах

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшем январе в полицию города хрусталя поступило сразу несколько похожих сообщений от сотрудников местных супермаркетов.

Всякий раз оказывалось, что неизвестный преступник хватал с полок алкоголь, и уже будучи замеченным сотрудниками магазина, убегал.

Оперативникам при просмотре записей с камер наблюдения удалось вычислить подозреваемого, которым оказался 26-летний житель Гусь-Хрустального. Вскоре парня задержали, а затем установили еще одного фигуранта, которым оказался 27-летний родной брат задержанного.

По версии следствия, оба брата действовали по одной и той же схеме. Всего им инкриминируют совершение восьми грабежей. По словам самих молодых людей, похищенный алкоголь они оставляли себе.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанных проверяют на причастность к другим похожим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.