За минувшую неделю владимирцы чаще всего жаловались на нечищенные дороги и сосульки

За минувшую неделю в ЦУР поступило 2226 обращений. В числе лидеров - жители Владимира (259 обращений), Александровского района (82), Петушинского района (81), Коврова (76), Мурома (47).

Больше всего жители региона жаловались на плохую очистку дорог и нарушение правил очистки - 203 обращения, на втором месте сфера ЖКХ (84 обращения), в частности, наледь и сосульки на крышах - 25 обращений и первые протечки - 12 обращений. Замыкает тройку лидеров сфера здравоохранения. 13 человек пожаловались на очередь в поликлиниках, 10 остались недовольны врачами, к которым они обращались, 11 человек пожаловались на нехватку докторов. Также 54 жалобы были в сфере благоустройства.