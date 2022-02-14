Команда Владимирской области выиграла Всероссийские соревнования по керлингу

Фото департамента физкультуры и спорта

В Дмитрове прошли Всероссийские соревнования по кёрлингу среди женских команд. Победу в турнире одержала команда Владимирской области со скипом Маргаритой Фоминой (в состав также вошли Екатерина Галкина, Александра Раева и Екатерина Антонова). Без поражений прошли девушки групповой этап соревнований и плей-офф.

Это второй успех для региона после победы на международном турнире. Впереди у команды участие в чемпионате России по кёрлингу группы Б 2022 года.

Скип команды Маргарита Фомина прокомментировала успешное выступление на прошедшем старте:

«Существенный плюс нашей команды, что все игроки с большим опытом за спиной, к тому же нам комфортно играть в этом составе. Это помогает в достижении результатов. Конечно, только на опыте сложно держать высокий уровень игры. Мы стараемся находить возможность тренироваться, особенно накануне важных стартов».

Маргарита Фомина - трёхкратная чемпионка Европы, участница зимних Олимпийских игр 2010 и 2014 годов. Именитая спортсменка приехала в Муром по приглашению главы округа, чтобы возглавить у нас секцию керлинга. Сейчас она тренирует муромских детей.