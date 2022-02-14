Приговор экс-заместителю губернатора Елене Мазанько оставили без изменений

14 февраля судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда оставила в силе приговор суда первой инстанции по делу бывшего заместителя губернатора Елены Мазанько.

Напомним, что она признана виновной в "получении взяток в виде денег в крупном и особо крупном размерах, за общее покровительство и попустительство по службе, незаконные действия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц".

Елена Мазанько оказывала содействие двум предпринимателям Кемеровской области при заключении контрактов на выполнение работ для нужд администрации Владимирской области. За это она получила взятку - 3 миллиона рублей.

Подсудимая свою вину не признала, ее защитники обжаловали приговор в апелляционном порядке.

Мазанько получила 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 8 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных полномочий на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, принято решение о конфискации 3 миллионов рублей и сохранен ранее наложенный арест на имущество.