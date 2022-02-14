Владимирцы завоевали несколько медалей на Всероссийских соревнованиях по самбо

Ежегодно в феврале проходят Всероссийские соревнования по самбо памяти старшего тренера спортивной школы Владимира Анисимова.

В этом году соревнования прошли в 19-й раз, собрав в областном центре 200 спортсменов со всей России, во Владимир съехались представители 25 регионов из 7 федеральных округов.

Соперники были сильные, но владимирская команда выступила более чем достойно. Вот результаты владимирских участников соревнований: Руслан Брагин - 2 место (Владимир), Григорий Мартынов - 2 место (Владимир), Всеволод Котов -3 место (Ковров), Анастасия Хлебодарова - 2 место (Владимир), Анастасия Греку - 2 место (Владимир), Софья Жукова - 3 место (Ковров).

Победители соревнований получили право на участие в Первенстве России.