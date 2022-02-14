В январе 178 пожилым владимирцам бесплатно привезли продукты и лекарства

В связи с введением запрета с 26 января до особого распоряжения на проведение профилактических медосмотров и диспансеризации, а также на плановую медицинскую помощь в амбулаторных условиях, комплексные центры социального обслуживания населения предоставляют транспорт для доставки медицинских работников к пожилым людям. В январе доктора выезжали к 183 жителям области старше 65 лет для оказания им медицинской помощи на дому.

Кроме того, за первый месяц этого года комплексные центры бесплатно доставили продукты, лекарства и предметы первой необходимости 178 пожилым людям.

Также учреждения социального обслуживания региона продолжают доставлять пенсионеров на проведение вакцинации от COVID-19: в январе этой услугой воспользовался 561 человек.

Заказать получение социальных услуг на дому граждане пожилого возраста и с инвалидностью могут в учреждениях социального обслуживания населения по месту жительства. Полный их перечень с контактными телефонами размещён на сайте Департамента социального обслуживания. Обратиться также можно на Единый социальный телефон − 8 (800) 450-01-21 и (4922) 36-28-33 или в Службу срочной социальной помощи − 128 (звонок с городского) или 8 (800) 100-81-28.