В Вязниках пьяный водитель «Лады» устроил ДТП с пострадавшими

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 13 февраля в 8 часов утра в районе дома №5 по улице Садовая водитель «Лады Калина» - мужчина 1972 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал выезжать на главную дорогу.

Во время поворота направо водитель не предоставил преимущество ехавшей по главной «Ладе» двенадцатой модели под управлением мужчины 1971 года рождения.

В результате столкновения пострадал водитель «Калины», у которого диагностирован ушиб грудной клетки, а также его пассажир 1987 года рождения — у него врачи обнаружили ушиб плеча. Также пострадали водитель «двенадцатой»и его пассажир 1964 года рождения. Первый получил ушиб колена, второй — тупую травму живота.

К счастью, госпитализация никому из пострадавших не потребовалась, после оказания медпомощи врачи отпустили их домой.

В настоящее время по факту ДТП в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.