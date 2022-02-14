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Общество14 февраля 2022 9:27

Во Владимире закупят 14 автобусов вместо 17

На дорогах они должны появиться уже этим летом
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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На сайте госзакупок появился лот на покупку автобусов. Общая стоимость закупки - чуть менее 250 миллионов рублей, тот самый инфраструктурный кредит, о котором оговорился врио губернатора.

На эти деньги город должен получить не 17, как было изначально заявлено, а 14 автобусов по 17,8 миллиона за штуку.

Машины должны быть низкопольными, трехдверными, вагонного типа, с оборудованием для инвалидов-колясочников и полностью низким полом. В автобусе должно быть не менее 25-30 сидячих мест, а общая вместимость не менее 90.

В салоне должны быть установлены не менее 3-х видеокамер, а для контроля дорожной обстановки не менее 2-х. В двигателе должны иметься системы пожаротушения и пожарный извещатель. Для контроля движения необходима бортовая система ГЛОНАСС. Все автобусы будут покрашены в красно-белый цвет, на нем размесят герб города и надписи.

Год изготовления автобусов - не ранее 2022 года. Сервисный центр для обслуживания автобусов должен находиться не далее пяти километров от города Владимира.

Автобусы должны прибыть в депо "Владимирпассажиртранса" не позднее 31 июля.