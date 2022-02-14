Владимирская область заняла 31-е место в рейтинге регионов по качеству жизни

РИА Новости подготовило рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2021. Он строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.

Первые позиции, как и прежде, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эксперты считают, что скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Они полагают, что развитость инфраструктуры, высокий уровень экономики, социальной сферы вкупе с большим потенциалом дальнейшего развития позволяет первой тройке лидеров надолго закрепиться в топе рейтинга.

Владимирская область за год отыграла одну и позицию и сейчас занимает 31-е место из 85. Это средний результат.

Последние места занимают Калмыкия, Ингушетия, Курганская область, Республики Алтай и Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край, Республика Тыва. Эксперты отмечают, что общие факторы, влияющие на состав последней десятки в рейтинге, — это невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы.