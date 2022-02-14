Во Владимире клиент магазина бытовой техники похитил телефон с витрины

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в отдел полиции Ленинского района Владимира обратился сотрудник отдела по продаже бытовой техники, который рассказал, что из торговой точки пропал один из телефонных аппаратов.

По словам продавца, незадолго до этого в салон приходил неизвестный мужчина, который сдал свой телефон, получил деньги и ушел, но затем вернулся. После этого с витрины исчез один из гаджетов.

Участковые установили приметы подозреваемого, и вскоре задержали его. Им оказался 32-летний безработный местный житель. По версии следствия, мужчина вернулся в магазин и обратил внимание, что продавец показывает товар другим покупателям. Тогда он незаметно забрал телефон с открытой витрины и ушел.

Аппарат у него нашли и изъяли. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.