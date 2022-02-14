Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 февраля 2022 8:42

Во Владимире клиент магазина бытовой техники похитил телефон с витрины

Мужчина сперва пришел сдавать свой аппарат, но затем вернулся в торговую точку
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в отдел полиции Ленинского района Владимира обратился сотрудник отдела по продаже бытовой техники, который рассказал, что из торговой точки пропал один из телефонных аппаратов.

По словам продавца, незадолго до этого в салон приходил неизвестный мужчина, который сдал свой телефон, получил деньги и ушел, но затем вернулся. После этого с витрины исчез один из гаджетов.

Участковые установили приметы подозреваемого, и вскоре задержали его. Им оказался 32-летний безработный местный житель. По версии следствия, мужчина вернулся в магазин и обратил внимание, что продавец показывает товар другим покупателям. Тогда он незаметно забрал телефон с открытой витрины и ушел.

Аппарат у него нашли и изъяли. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.