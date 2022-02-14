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Общество14 февраля 2022 7:53

Сосудистый центр Александровской районной больницы получит ангиограф

И еще 16 единиц современного оборудования
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В 2022 году сосудистый центр Александровской районной больницы дополнительно получит 16 единиц современного оборудования, в том числе ангиографическую установку.

С помощью ангиографа специалисты начнут проводить диагностику сердечно-сосудистой системы, а также оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам с предынфарктным состоянием, выполнять стентирование артерий с целью восстановления кровотока пораженных сосудов. В перспективе специалисты планируют внедрить и другие методы лечения и диагностики сосудов сердца, головного мозга, внутренних органов и конечностей.

– Оснащение ангиографом и другим высокотехнологичным оборудованием значительно повысит доступность специализированной медицинской помощи для пациентов Александровского района и близлежащих территорий. Сейчас пациентов с острым коронарным синдромом, нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи, направляют в региональный сосудистый центр ОКБ, – сообщил главный врач Александровской районной больницы Валерий Янин.

Помимо ангиографа александровский сосудистый центр получит магнитно-резонансный томограф для исследования внутренних органов и тканей, диагностический комплекс для ультразвуковых исследований с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований и трансторакальной эхокардиографии, передвижной УЗИ-аппарат для исследования сердца и сосудов, переносной аппарат для ультразвуковой терапии, а также оборудование для медицинской реабилитации пациентов.